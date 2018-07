Newyorške borze končale v rdečem

New York, 19. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Po mnenju analitikov so na trgovanje vplivali nizki dobički. Vlagatelji pa so bili po poročanju tujih tiskovnih agencij zaskrbljeni tudi, ker bi lahko Evropska unija uvedla carine na izdelke uvožene iz Združenih držav Amerike.