Krajani Dolj in Gabrij nasprotujejo širitvi predelave gradbenih odpadkov

Tolmin, 19. julija - Podjetje Kolektor CPG namerava v separaciji Doline pri Volčah širiti dejavnost predelave gradbenih odpadkov, vendar so se med javno razgrnitvijo projekta proti temu izrekli krajani bližnjih vasi Dolje in Gabrje. Ti so pripombe poslali na Arso, Občina Tolmin pa zahteva, da se za to območje vodi postopek sprejemanja podrobnega prostorskega načrta.