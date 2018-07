Na ljubljanski železniški postaji trčila tovorna vlaka

Ljubljana, 19. julija - Na železniški postaji v Ljubljani sta trčila tovorna vlaka. Pri nizki hitrosti sta ob 16.02 trčila vlaka, ki sta peljala proti Gorenjski in Primorski. Zaradi trčenja je iztirila lokomotiva enega vlaka in dva vagona drugega. V nesreči ni bil nihče poškodovan, prav tako ni večjih ovir v prometu, so sporočili iz Slovenskih železnic.