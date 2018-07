Comcast prevzem Foxa prepustil Disneyju

New York, 19. julija - Podjetje Comcast je v tekmi prevzema medijskih in telekomunikacijskih velikanov odstopilo od nakupa filmskih in televizijskih operacij 21st Century Fox ter jih prepustilo Disneyju, ki namerava za del imperija Avstralca Ruperta Murdocha odšteti 71,3 milijarde dolarjev. Comcast bo namesto tega prevzel evropsko plačljivo televizijo Sky.