Na podlagi dopolnjene zakonodaje že dovoljenje tujemu otroškemu kardiologu za delo v UKC Ljubljana

Ljubljana, 19. julija - Ministrstvo za zdravje je na podlagi dopolnitev zakona o zdravniški službi, ki so začele veljati danes, izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvenih storitev tujemu otroškemu kardiologu, ki bo delal v UKC Ljubljana. V postopku pa so tudi dovoljenja za zdravnike, ki bodo delali v Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni, so sporočili.