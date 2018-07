Sloveniji iz Bruslja opomin zaradi direktive o PNR

Bruselj, 19. julija - Evropska komisija opozarja Slovenijo in še trinajst članic EU, ker je še niso obvestile o sprejetju nacionalne zakonodaje za popoln prenos evropske zakonodaje o izmenjavi podatkov o letalskih potnikih (PNR), ki je pomembno orodje v boju proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem, so danes sporočili v Bruslju.