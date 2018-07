V Poreču odprli hotelsko naselje za družine z otroki

Poreč, 21. julija - Hrvaška turistična družba Plava laguna je sprejela prve goste v svojem novem turističnem naselju Park Resort v Poreču. Nov hotel, apartmaji in vile z več kot 300 nastanitvami lahko sprejmejo približno 1000 gostov, namenjene pa so predvsem družinam z otroki. Vrednost investicije je 35 milijonov evrov, so sporočili iz poreške družbe.