Amsterdam, 19. julija - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem prišla do prve zmage. S 3:0 so varovanke selektorja Simona Božiča ugnale Hrvaško. V petek se bodo pomerile za končno 13. mesto. Tekmice bo boljša ekipa v dvoboju Madžarske in Finske.