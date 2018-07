Dobitnik olimpijskega brona umrl po napadu z nožem

Astana, 19. julija - Zaradi posledic napada z nožem je umrl dobitnik brona v umetnostnem drsanju na olimpijskih igrah v Sočiju 2014, Kazahstanec Denis Ten, je potrdilo kazahstansko ministrstvo za kulturo in šport. Umrl je star 25 let. Šlo naj bi za rop, Ten je dva tatova zasačil in sta ga zabodla, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.