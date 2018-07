Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 19. julija - Indeksi na newyorških borzah v uvodnem delu današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Kot poročajo tuje agencije, so se na borznih trgih v ospredje ponovno prebile skrbi glede mednarodne trgovinske vojne. Vlagatelji so v teh dneh pozorni tudi na četrtletne poslovne rezultate večjih družb.