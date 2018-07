Ljubljana, 19. julija - Indeks SBI TOP se je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi obarval zeleno. Največjo rast so zabeležile delnice Intereurope, ki so se podražile za 3,88 odstotka. Vlagatelji so opravili za 813.480 evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami, in sicer za 451.250 evrov.