Cerar: Slovenija potrebuje učinkovito in stabilno vlado

Ljubljana, 19. julija - Predsednik SMC Miro Cerar je poudaril, da Slovenija potrebuje učinkovito in stabilno vlado. Meni, da sta tako predsednik SDS Janez Janša kot predsednik LMŠ Marjan Šarec prevzela zelo veliko odgovornost, to je odgovornost za sestavo vlade. Naloga tistega, ki bo na koncu uspešen, terja veliko modrosti in verjetno tudi potrpljenja, je ocenil.