Salzburški festival bo uvedla duhovna mojstrovina poljskega skladatelja Pendereckega

Salzburg, 20. julija - S Pasijonom po Luki Krzysztofa Pendereckega se bo danes v Salzburgu začel 98. poletni festival. Največja poletna kulturna prireditev v Avstriji in ena največjih v Evropi bo do 30. avgusta ponudila številne koncertne, operne in gledališke izkušnje. V ospredju festivala sta glasba in gledališče ter njuni stalnici - Mozart in Hofmannsthal.