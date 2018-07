S podpisom dogovorov za razvoj regij korak bližje novim projektom na Koroškem in v Podravju

Maribor, 20. julija - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek je danes s predstavniki Koroške in Podravske regije podpisal dogovora o razvoju teh regij. S tem so storili korak naprej k pridobitvi evropskih in državnih sredstev za 29 novih projektov v Podravju in 22 na Koroškem v skupni vrednosti 177 milijonov evrov.