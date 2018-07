V javni obravnavi predloga novel zakonov o DDV in davku od dohodkov pravnih oseb

Ljubljana, 19. julija - Ministrstvo za finance je v sredo v javno obravnavo posredovalo predloga novel zakonov o davku na dodano vrednost (DDV) in davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogoma se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki jih država mora prenesti do konca leta, so sporočili z ministrstva, kjer bodo predloge sprejemali do 1. septembra.