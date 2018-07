Zaradi delne porušitve stene hiše na Lopati preselili devet stanovalcev

Celje, 19. julija - Pri obnavljanju temeljev stanovanjske hiše na Lopati v občini Celje se je v sredo delno porušila zunanja stena hiše. Pristojni ugotavljajo, da hiša, v kateri živi devet oseb, ni varna in primerna za bivanje. Civilna zaščita je stanovalcem ponudila začasno bivanje, ki pa so ga zavrnili in si to uredili pri sorodnikih, so pojasnili na celjski občini.