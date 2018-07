Italija želi krizni odbor EU za upravljanje z migranti

Rim/Bruselj, 19. julija - Italijanski premier Giuseppe Conte je v pismu predsednikoma Evropske komisije in Evropskega sveta, Jeanu-Claudu Junckerju in Donaldu Tusku, predlagal oblikovanje kriznega odbora EU, ki bi skrbel za porazdelitev migrantov, ki v Evropo pridejo po morju, med članicami povezave. V Bruslju so danes Contejevo pismo pozdravili.