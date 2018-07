Mjanmarsko vojsko obtožili sistematičnih priprav genocida Rohing

Krvavo vojaško kampanjo proti Rohingam so v Mjanmaru začeli avgusta lani. Pripadnike te manjšine so pregnali v Bangladeš, kjer so poročali o posilstvih, izvensodnih pobojih in drugem nasilju. ZN in ZDA so kampanjo označile za etnično čiščenje, Majnamar pa očitke zavrača, češ da je šlo le za odgovor na napad skrajnežev iz vrst Rohing.

Uporniki iz vrst te manjšine so konec avgusta dejansko prijeli za orožje v znak protesta proti slabemu ravnanju z njihovo skupnostjo in temu je sledila operacija mjanmarske vojske. A kot v poročilu na 160 straneh poudarja Fortify Rights, so priprave na to vojaško kampanjo obsegale tudi propagando proti Rohingam, ki se je začela še pod vojaško hunto, ki je Mjanmarju vladala do leta 2011.

Kot še navaja poročilo, je vojska razorožila civilne Rohinge in pripadnike drugih skupnosti izurila za boj. Vojska je Rohinge prav tako odrezala od pomoči v hrani, izpred njihovih domov pa odstranila ograje, da bi jih lažje imela na očeh. Poročilo se sklicuje na mesece raziskav v Mjanmaru in Bangladešu ter na več sto pogovorov tako z žrtvami kot oblastmi.

"Mjanmarske oblasti so opravile obširne in sistematične priprave za izvedbo množičnih krutih zločinov proti domorodnim civilnim Rohingom, in to tedne ali mesece pred napadi skrajnežev iz vrst Rohing 25. avgusta," piše v poročilu, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je ob predstavitvi poročila v Bangkoku povedal predstavnik Fortify Rights Matthew Smith, so mjanmarske varnostne sile poskrbele za to, da so bili Rohingi v pokrajini Rakhine šibki in bolj ranljivi za napade. Rohinge že dolgo živijo v tej pokrajini, a jih ima budistična večina v Mjanmarju zaradi dolgoletne negativne propagande niza vojaških režimov za obstrance.

"Tako pride do genocida. In tako je do genocida prišlo v pokrajini Rakhine," je dejal Smith.

Fortify Rights je ob tem ponovila poziv drugih organizacij, naj Varnostni svet Združenih narodov primer Rohing preda Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Pri tem so kot odgovorne izpostavili 22 predstavnikov vojske in policije, med njimi tudi vplivnega vodjo oboroženih sil Min Aung Hlainga.