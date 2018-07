Evropska komisija proti Madžarski vložila tožbo zaradi azilne zakonodaje

Bruselj, 19. julija - Evropska komisija je danes proti Madžarski začela postopek pred Sodiščem EU zaradi neskladnosti madžarske zakonodaje z zakonodajo EU na področju azila in vračanja. Madžarski je poslala tudi uradni opomin glede zakonodaje Stop Soros, ki kriminalizira dejavnosti v podporo prošnjam za azil in prebivanje ter nadalje omejuje pravico do prošnje za azil.