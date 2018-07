Poletni SOS: Prevoz živali z letalom je treba vnaprej napovedati

Ljubljana, 29. julija - Hišni ljubljenčki vedno pogosteje spremljajo svoje gospodarje tudi na počitnice. Če ti potujejo z letalom, lahko s seboj v potniško kabino vzamejo le manjše živali, kot so mačke, manjši psi in ptice. Večje potujejo v posebnem predelu letala kot tovor. Imeti morajo urejene dokumente in ustrezno kletko, njihovo pot je treba vnaprej napovedati.