Misija AIS potrdila navedbe o prisilnem vračanju iskalcev azila

Ljubljana, 19. julija - Številni iskalci azila so delegaciji Amnesty International Slovenije (AIS) povedali, da je slovenska policija ignorirala njihove izražene namere zaprositi za azil, nekaterim pa so izrecno povedali, da "v Sloveniji azila ni". Misija te nevladne organizacije v BiH je tako potrdila navedbe o prisilnem vračanju in omejevanju dostopa do azila.