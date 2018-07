Gorski reševalci na pomoč priskočili planincu s psom

Ljubljana, 19. julija - Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je v sredo na območju Bohinja priskočila na pomoč planincu, ki je s svojim psom zašel s poti in se znašel na prepadnem območju. Uspeli so ju rešiti in ju z vojaškim helikopterjem nepoškodovana prepeljali v dolino. Kranjski policisti pa opozarjajo, da je zahajanje s poti nevarno in se lahko konča tragično.