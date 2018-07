Dvajsetim poslancem službena stanovanja, trije bodo opravljali dodatne dejavnosti

Ljubljana, 19. julija - Parlamentarna mandatno-volilna komisija je danes odločila o dodelitvi službenih stanovanj 20 poslankam in poslancem, ki so zanje podali vloge. Seznanila se je tudi, da bodo poslanci Jurij Lep (DeSUS), Andreja Zabret (LMŠ) in Andrej Rajh (SAB) ob poslanski opravljali še dodatno dejavnost.