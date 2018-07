Gosposvetska cesta za promet zaprta do konca meseca

Ljubljana, 19. julija - Gosposvetska cesta v Ljubljani bo za promet zaprta še do konca meseca, do takrat pa je na voljo pešcem in kolesarjem, so pojasnili na ljubljanski občini. Do konca meseca bo neprevozna tudi Dalmatinova ulica, zaradi arheoloških raziskav pa na občini še ne morejo napovedati zaključka prenove Slovenske ceste do križišča s Trdinovo ulico.