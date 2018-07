Mayeva prvič po referendumu o brexitu na irski meji

Belfast, 19. julija - Britanska premierka Theresa May je danes začenja obisk na Severnem Irskem. To je njen prvi obisk v tej britanski regiji na irskem otoku od referenduma leta 2016, na katerem so se Britanci odločili za izstop države iz Evropske unije. Po napovedih bo potrdila zavezo brexitu brez "trdih meja" in zaščiti velikonočnega sporazuma.