Najvišji odstotek sodobnih sužnjev v Severni Koreji

New York, 19. julija - Severna Koreja je država z najvišjim odstotkom zasužnjenih prebivalcev. Kar desetina Severnih Korejcev je sodobnih sužnjev, kaže Globalni indeks suženjstva 2018. Med desetimi največjimi zasužnjevalkami so še Eritreja, Burundi, Srednjeafriška republika in Afganistan, več sodobnega suženjstva, kot so domnevali, je tudi v zahodnih državah.