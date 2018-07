Zaradi delne porušitve stene hiše na Lopati preselili devet stanovalcev

Celje, 19. julija - Pri obnavljanju temeljev stanovanjske hiše na Lopati v občini Celje se je v sredo zvečer delno porušila zunanja stena hiše. Kot ugotavljajo pristojni, hiša ni varna in primerna za bivanje, zato so predstavniki Mestne občine Celje in civilne zaščite devetim stanovalcem zagotovili ustrezno nastanitev, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.