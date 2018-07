V Turčiji po dveh letih brez izrednih razmer

Ankara, 19. julija - V Turčiji so danes prenehale veljati izredne razmere, ki so jih uvedli po spodletelem državnem udaru leta 2016. Izredne razmere, ki jih je predsednik države Recep Tayyip Erdogan razglasil 20. julija 2016, so prenehale veljati ob 1. uri po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.