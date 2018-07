Slovenija na ZN uživa ugled ene od vodilnih držav pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

New York, 19. julija - Slovenija je v tem in minulem tednu nastopila na številnih dogodkih v okviru globalnega visokega foruma o ciljih agende trajnostnega razvoja 2030 na sedežu ZN, kjer uživa ugled ene od vodilnih držav glede uresničevanja ciljev. Na forumu je z govorom nastopila tudi ministrica za razvoj strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj.