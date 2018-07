Murska Sobota, 18. julija - Nekaj po 17. uri so v mlaki v Lukavcih našli žensko truplo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota. Dežurni zdravnik ni ugotovil znakov nasilja in je odredil sanitarno obdukcijo. Identiteta ženske bo znana po opravljeni analizi DNK.