Dnevnik: Dolga bo pot do presežkov (19. 7.)

Ljubljana, 18. julija - V bilanci odhajajočega ministra za kulturo Antona Peršaka ni veliko zaključenih zgodb, za eno pa se vendarle zdi, da je. Pometel je v naši najstarejši glasbeni instituciji, Slovenski filharmoniji, kjer je kriza vodenja v zadnjih letih pripeljala do agonije zaposlenih, stavk in tožb, vse do razrešitve vodstva, v Dnevniku piše Ingrid Mager.