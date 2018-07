Kovačiču z drugo pritožbo na izid referenduma o zakonu o drugem tiru ni uspelo

Ljubljana, 18. julija - Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo Vilija Kovačiča na poročilo Državne volilne komisije (DVK) o izidu glasovanja na majskem ponovljenem referendumskem glasovanju o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom. Sodniki so tokratno pritožbo ocenili kot neutemeljeno. Hkrati so zavrgli Kovačičev predlog, da sodišče zadrži izvajanje zakona o drugem tiru.