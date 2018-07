Jekaterinburg, 18. julija - Slovenski judoisti so se na prvem evropskem prvenstvu mešanjih ekip, ki danes poteka v Jekaterinburgu, prebili do repasaža. V uvodnem krogu so Slovenci ugnali Grke s 4:1, nato pa z 0:4 izgubili s kasnejšimi zmagovalci Nemci. V repasažu so Slovence s 4:1 izločili Turki.