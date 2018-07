Peter Prevc po operaciji na treninge ne bo hitel

Ljubljana, 18. julija - Najboljši slovenski smučarski skakalec zadnjih let, Peter Prevc, je danes ponovno prestal poseg na levem gležnju, ki mu je prekrižal zastavljene načrte za letošnjo poletno sezono. Zapletov pri operaciji in dveurni anesteziji ni bilo, po njej se počuti dobro, zaenkrat pa še ne more povedati, kdaj se bo vrnil k treningom.