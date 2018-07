Maksimiljana Ipavec iz Kombinata za STA: Želimo si dneva, ko bi pesmi upora prepevale zgolj iz veselja

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 21. julija - Za ženskim pevskim zborom Kombinat je deset let delovanja, ki so, kot je za STA v njihovem imenu povedala članica Maksimiljana Ipavec, minila mimogrede. Če so se zbrale zaradi vrednot, ki jih po njihovem mnenju primanjkuje, po prvem jubileju ugotavljajo, da jih je danes še manj - do dneva, ko bi pesmi upora prepevale zgolj iz veselja, je še daleč.