Tajski dečki zapustili bolnišnico

Bangkok, 18. julija - Tajski dečki in njihov nogometni trener, ki so jih prejšnji teden rešili iz jame, so danes lahko zapustili bolnišnico. Prvič so se tudi pojavili v javnosti na novinarski konferenci. Kot dokaz svojega dobrega počutja so se najprej v dresih nekaj časa brcali nogometno žogo, poročajo tuje tiskovne agencije.