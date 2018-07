Koprski policisti prejšnji teden obravnavali več primerov prevoza ilegalcev čez mejo

Koper, 18. julija - Prejšnji teden so policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Koper obravnavali tri primere kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Poleg voznikov so skupno ustavili še 13 tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Vsem trem prevoznikom, sicer tujim državljanom, so odvzeli prostost.