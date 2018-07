Enega od obsojenih v procesu proti nemški celici NSU izpustili iz zapora

München, 18. julija - Iz zapora v Münchnu so danes izpustili Ralfa Wohllebna, ki je bil prejšnji teden v procesu proti celici Nacionalsocialistično podzemlje (NSU) zaradi dostavljanja orožja obsojen na deset let zapora. S tem je sodišča sledilo oceni generalnega tožilstva, da zanj zaporna kazen ni več potrebna. V preiskovalnem priporu je presedel že skoraj sedem let.