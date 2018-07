Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 18. julija - Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s poročilom o dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) za obdobje od marca lani do maja letos in sprejela ukrepe za pospešitev priprave DPN. Ministrstvu za okolje in prostor je naložila, da o realizaciji aktivnosti poroča enkrat letno, v začetku leta za preteklo leto.