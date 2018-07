Pred ljubljanskim Cityparkom preplah zaradi škatle z žicami, a ni šlo za bombo

Ljubljana, 18. julija - Pred ljubljanskim nakupovalnim središčem Citypark so posredovali policisti, saj jih je varnostnik obvestil o sumljivem predmetu, ki ga je našel, in sicer o škatli, iz katere so štrlele žice. Posredoval je tudi bombni tehnik, ki pa je ugotovil, da ne gre za eksplozivno sredstvo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.