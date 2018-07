V Metropolitanskem muzeju po 50 letih prva razstava Delacroixovih risb

New York, 19. julija - Eugene Delacroix je bil velik francoski romantični slikar in ilustrator. Več kot 100 njegovih risb, osnov za kasnejša dela, je razstavljenih v newyorškem Metropolitanskem muzeju, ki jih je tej priznani ustanovi podarila dolgoletna podpornica Karen B. Cohen. To je prva razstava Delacroixovih risb v Severni Ameriki v zadnjih 50 letih.