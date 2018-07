Sindikata delavcev IPS in žerjavistov skupaj za enake pravice vseh delavcev v koprskem pristanišču

Koper, 18. julija - Delavci luških podizvajalcev, t.i. delavci IPS, so ustanovili svoj sindikat, ki je obenem tesno povezan s sindikatom žerjavistov. Na današnji predstavitvi so poudarili, da se bodo skupaj zavzemali za čim prejšnjo izenačitev delovnih pogojev in pravic iz dela za vse, ki delajo v koprskem pristanišču.