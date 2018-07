Nevladniki libijsko obalno stražo okrivili za smrt migrantov

Tripoli, 18. julija - Ladja španske nevladne organizacije Proactiva Open Arms je v torek v Sredozemlju na ostankih napihljivega čolna našla žensko in dve trupli. Nevladniki so libijsko obalno stražo obtožili, da je žrtve na odprtem morju prepustila same sebi, okrivili pa so tudi italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija. V Libiji in Italiji so očitke zavrnili.