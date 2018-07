Ponekod na avtocestah zastoji, čaka se tudi na nekaterih mejnih prehodih

Ljubljana, 18. julija - Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Trikilometrski zastoj je nastal na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani in štirikilometrski na štajerski avtocesti pred Celjem-vzhod proti Ljubljani, piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.