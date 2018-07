Pri prenovi dolnjega dela novomeškega Glavnega trga bodo pohiteli

Novo mesto, 18. julija - V novomeškem mestnem jedru, ki ga od lanske jeseni temeljito prenavljajo, tlakovanje njegovega dolnjega dela napreduje po načrtih, hkrati tam gradijo priključke in urejajo pločnike. Ker bi se novomeška občina rada izognila vnovični zapori kandijskega mosta v jesenskih mesecih, bodo s tamkajšnjimi deli pohiteli in jih do septembra skušali končati.