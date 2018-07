Po padcu s strehe zaradi hudih poškodb umrl

Kostanjevica na Krki, 18. julija - Tridesetletni moški je v torek opravljal dela na strehi skladiščnega objekta v Kostanjevici na Krki. Nekaj po 12. uri je stopil na strešno ploščo, ki naj bi se prelomila in moški je padel z višine okoli šestih metrov. Reševalci so ga oživljali in odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.