V zrušenju poslopja v Indiji več mrtvih

New Delhi, 18. julija - V predmestju indijske prestolnice New Delhi se je v torek zrušilo šestnadstropno poslopje v gradnji. Pod ruševinami poslopja, ki se je zrušilo na bližnje stanovanjsko poslopje, so po podatkih gasilcev doslej našli tri trupla. Po poročanju indijskih medijev naj bi bilo pod ruševinami ujetih več kot deset ljudi, tudi otroci. Vzrok zrušitve ni znan.