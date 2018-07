Skupina Pussy Riot z novo pesmijo poziva k izpustitvi aretiranih članov

New York, 18. julija - Punk skupina Pussy Riot je po incidentu na finalu nogometnega svetovnega prvenstva v Moskvi in aretaciji njenih štirih članov v torek objavila novo pesem z videospotom. Pesem Track About Good Cop je po navedbah skupine "utopični sen o alternativni politični stvarnosti, v kateri policisti aktivistov ne zapirajo, ampak se jim pridružujejo".