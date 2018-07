V Nikaragvi provladne sile zavzele žarišče upora proti Ortegi

Managua, 18. julija - Nikaragovska vlada je sporočila, da so sile, zveste predsedniku države Danielu Ortegi, v torek prevzela nadzor nad mestom Masaya, od koder so se aprila razširili protesti proti Ortegi. Zavzele so ga po silovitih spopadih z aktivisti v naselju Monimbo, v katerih sta bila po podatkih skupin za človekove pravice ubita ženska in policist.