V ZDA proti ruski agentki Butini potrdili dodatno točko obtožnice

Washington, 18. julija - Zvezna velika porota v Washingtonu je v torek proti 29-letni Rusinji Mariji Butini potrdila še dodatno točko obtožnice, zaradi česar jih sedaj grozi do 15 let zapora. V ZDA so jo aretirali pred dnevi in obtožili, da je neregistrirana lobistka, v torek so ji dodali obtožnico, da je delovala kot agentka ruske vlade.